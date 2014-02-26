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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 15:55 BJT

金属期市：上海期铜跌至六个半月低点，中国政策忧虑拖累市场

上海期交所主力5月期铜 曾降至49,280元人民币(8,000美元)，创8月7日以来最低。随后扳回部分跌势，0712GMT时报49,680元人民币，下跌0.22%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 几乎持平，报每吨7,070.25美元，上日下滑。

LME期铜曾在周一降至逾两周以来最低位7,033美元。

“整体而言，人们相当忧心经济前景，尤其是对地产(的抑制)，”一驻香港的金属经纪商称。“人们等待合理价位...若价格再度触及7,000美元，可能会看到更多买兴。”

金属消费通常在2月和3月增加，因消费者会在第二季季节性需求旺季来临前囤货。但目前在中国，交易商购买实货金属的胃纳有限。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王翔琼；审校 王洋/高琦)
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