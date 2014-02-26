金属期市：上海期铜跌至六个半月低点，中国政策忧虑拖累市场

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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上海期交所主力5月期铜 曾降至49,280元人民币(8,000美元)，创8月7日以来最低。随后扳回部分跌势，0712GMT时报49,680元人民币，下跌0.22%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 几乎持平，报每吨7,070.25美元，上日下滑。
LME期铜曾在周一降至逾两周以来最低位7,033美元。
“整体而言，人们相当忧心经济前景，尤其是对地产(的抑制)，”一驻香港的金属经纪商称。“人们等待合理价位...若价格再度触及7,000美元，可能会看到更多买兴。”
金属消费通常在2月和3月增加，因消费者会在第二季季节性需求旺季来临前囤货。但目前在中国，交易商购买实货金属的胃纳有限。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王翔琼；审校 王洋/高琦)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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