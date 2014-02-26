台湾个股：华南金今年积极布局海外，华南银将在大陆开新分行

路透台北2月26日 - 台湾官股金控之一--华南金控 周三指出，今年将分银行、证券、产险及投信等四路并进积极布局海外市场，至于市场关注金融营业税由现行的2%提高到5%，一年将增加营业税费用大概9亿台币。

华南金控旗下相关事业群主管是在今天的投资人说明上做出以上表示。

华南银行总经理杨丰彦在会后受访时指出，在大陆第二家分行--上海分行已在上月中获得中国银监会批准筹建，计画今年上半年正式开业；第三家大陆分行--福州分行也已送件银监会申请中，待两岸服贸协议通过后，在福建省设立同省异地支行加速业务扩展。

此外，华南金高层指出，华南永昌投信为抢攻大陆A股市场反弹商机，拟于近期向中国外管局提出0.5亿美元的QFII额度申请，并预计上半年递件申请募集发行中国A股基金。

华南金控高层也提及，华南永昌证券将继续接触策略合作伙伴以计画开设两岸合资全照证券公司，并评估在上海设立财务谘询顾问公司；产险方面则持续开展与大陆汽车后市场品牌麦特集团合作的神州汽车保险公司，目前预定总部设在前海新区，若能顺利申请核可，将可尽早布局大陆车险市场。

**人民币走贬，存款增幅恐减弱**

至于近期人民币走贬，杨丰彦坦称，人民币存款的增幅将缓一点，目前华南银行人民币存款约近80亿人民币。

“人民币贬值，存款会减少，但放款会成长。”华南银行副总经理张云鹏说。

他并补充称，受限于市场多数中长线仍看好人民币缓升，目前台资银行间人民币放款业务很难扩展，预估人民币放款仅约占台湾全体银行业人民币存款总量的6%。

依据台湾央行最新公布，至今年1月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,145.22亿元，较前月成长约17.48%。

张云鹏认为，目前银行端人民币贷款对象都是以大陆的央企或是国企为主，台商操作灵活对人民币贷款需求反而不多，目前专业预测机构仍预估今年人民币还是会升值2%，短期人民币大幅贬值是不可能出现。