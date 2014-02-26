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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 16:15 BJT

英国金融：央行没有很快上调利率的计划--MPC委员迈尔斯

路透伦敦2月26日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周三表示，英国央行没有很快上调利率的计划，尽管经济前景看似是五年来之最。

迈尔斯在接受BBC采访时称，“(我们的目的)是在近期不上调利率，因为通胀率在目标位，且看似会继续维持在这，另外有大量刺激经济强劲需求的空间。”

其还称，薪资处于转折点，且实质薪资即将开始增长，且房市“远远”谈不上过热。(完)
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