英国金融：央行没有很快上调利率的计划--MPC委员迈尔斯

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透伦敦2月26日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周三表示，英国央行没有很快上调利率的计划，尽管经济前景看似是五年来之最。
迈尔斯在接受BBC采访时称，“(我们的目的)是在近期不上调利率，因为通胀率在目标位，且看似会继续维持在这，另外有大量刺激经济强劲需求的空间。”
其还称，薪资处于转折点，且实质薪资即将开始增长，且房市“远远”谈不上过热。(完)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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