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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 15:56 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛表示，美联储不应排除通过货币政策应对资产价格泡沫，资
产价格泡沫可能威胁金融稳定。 
    
    日本央行总裁黑田东彦称该国正稳步朝向2%的通胀率目标前进。随着产出缺口收窄，物价涨势更为全面。
日本经济温和复苏，因量化宽松的效果逐步浮现。 
    
    日本央行审议委员石田浩二表示，就算4-6月当季国内生产总值(GDP)因为调高消费税而萎缩，复苏趋势仍
不变。石田浩二称，日本央行在决定经济评估时应小心行事，因为2014上半财年的数据可能由于消费税上调而
起伏更大。这暗示央行不会轻易因为经济临时放缓而改弦易辙，暗示其不愿进一步放宽政策的态度。 
    
    欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对一家奥地利报纸称，欧元区通胀水平将可能持续低于欧央行目
标直至2016年。诺沃特尼重申其预计欧元区不会出现通缩，称整体而言欧元区通胀可能直到2016年持续远低于
2%。 
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂接受路透访问时表示，英镑若进一步升值，将令人忧心，且
有可能导致英国央行延迟升息。另外，他还称市场对英央行将在2015年春季开始升息的预期”不无道理“；他
正在特别关注通胀风险。  
    
    英国央行MPC委员威尔表示，该国薪资成长速度将会影响到央行的升息时间。威尔还表示，近期和中期若
上调利率，其步伐很可能是逐步且有限的。 
    
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率10.50%                2014年1月15日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.25%          2013年11月27日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
            附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼      指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.25%            2013年11月7日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率0.75%                2013年12月17日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一周期回购利率5.5%             --
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.5%                 2014年1月29日升50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 王翔琼；审校 白云)
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