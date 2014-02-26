美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛表示，美联储不应排除通过货币政策应对资产价格泡沫，资 产价格泡沫可能威胁金融稳定。 日本央行总裁黑田东彦称该国正稳步朝向2%的通胀率目标前进。随着产出缺口收窄，物价涨势更为全面。 日本经济温和复苏，因量化宽松的效果逐步浮现。 日本央行审议委员石田浩二表示，就算4-6月当季国内生产总值(GDP)因为调高消费税而萎缩，复苏趋势仍 不变。石田浩二称，日本央行在决定经济评估时应小心行事，因为2014上半财年的数据可能由于消费税上调而 起伏更大。这暗示央行不会轻易因为经济临时放缓而改弦易辙，暗示其不愿进一步放宽政策的态度。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对一家奥地利报纸称，欧元区通胀水平将可能持续低于欧央行目 标直至2016年。诺沃特尼重申其预计欧元区不会出现通缩，称整体而言欧元区通胀可能直到2016年持续远低于 2%。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂接受路透访问时表示，英镑若进一步升值，将令人忧心，且 有可能导致英国央行延迟升息。另外，他还称市场对英央行将在2015年春季开始升息的预期”不无道理“；他 正在特别关注通胀风险。 英国央行MPC委员威尔表示，该国薪资成长速度将会影响到央行的升息时间。威尔还表示，近期和中期若 上调利率，其步伐很可能是逐步且有限的。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.50% 2014年1月15日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 王翔琼；审校 白云)