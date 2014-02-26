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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 15:59 BJT

《汇市简讯》大型期权到期再度成为关注重点

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* 执行价为1.6650和1.6700的大型期权于美东时间上午10点纽约交割时点到期

* 英镑兑美元在周二纽约交割时点过后，自1.6724下滑至1.6642，随后伦敦定盘时又回升至1.6728

* 并购消息是关注焦点。1.6725为2月21日高点，在伦敦定盘价附近

* 金融时报：随着2015年英国或开始升息的时点临近，英国财政大臣欧思邦面临减税压力

* 英国央行MPC委员戴尔：升息时机来临时，央行会谨慎行事。 (完)

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