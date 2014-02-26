中国债市：IRS稳中略下探，大幅下跌后市场谨慎力量有所抬头

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透北京2月26日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三稳中略有跌，长端跌幅略明显一些。市场人士指出，经过近日大幅下跌后，市场谨慎力量有所抬头，IRS跌幅较前大幅收窄；然因相对现券走势要温和一些，故走出了与现券略不同的走势。
“IRS略有下，没破掉昨天的低点，在整数关口争夺，”上海一大型银行交易员称，“相同时间下，债券追太凶(利率)比IRS下得猛，所以今天债券今天收益率有点回调，但也不大。资金确实宽，但回购利率止跌企稳了。”
其并指出，周内较大波段在房地产相关消息等致经济担忧升温后启动，今天下午多家国有大行公告房地产贷款平稳增长，似有维稳之意，预计短期内IRS震荡的可能性或大。
然另有市场人士称，机构对基本面预期形成自有其逻辑，房地产业是否将会导致经济下探仍待观察。
银行间债市周三利率债收益率略现反弹，国债期货也走弱。市场人士表示，本周开始这波行情在基本面和资金面预期推动下走暖幅度较大，但预期有待更多信息确认，机构落袋为安卖盘增多，致现券略有走弱。
银行间市场周三资金面维持宽裕局面，主要质押式回购利率 仍涨跌不一，隔夜再次小升而七天续降，两者价差进一步收窄。市场人士指出，近期人民币汇率疑似在央行干预下的连续贬值，在热钱流入压力不减的情况下，令人民币流动性得到源源补充，而短期内尚看不到收紧资金面的因素。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1175/4.2250 4.4725/4.5454 4.5679/4.6425 4.6513/4.7338 4.6667/4.9000
上日 4.1125/4.2350 4.4800/4.5538 4.5779/4.6504 4.6788/4.7625 4.7011/4.9345
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变动 +0.0050/-0.0100 -0.0075/-0.0084 -0.0100/-0.0079 -0.0275/-0.0287 -0.0344/-0.0345
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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