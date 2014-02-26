中国债市：IRS稳中略下探，大幅下跌后市场谨慎力量有所抬头

路透北京2月26日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三稳中略有跌，长端跌幅略明显一些。市场人士指出，经过近日大幅下跌后，市场谨慎力量有所抬头，IRS跌幅较前大幅收窄；然因相对现券走势要温和一些，故走出了与现券略不同的走势。

“IRS略有下，没破掉昨天的低点，在整数关口争夺，”上海一大型银行交易员称，“相同时间下，债券追太凶(利率)比IRS下得猛，所以今天债券今天收益率有点回调，但也不大。资金确实宽，但回购利率止跌企稳了。”

其并指出，周内较大波段在房地产相关消息等致经济担忧升温后启动，今天下午多家国有大行公告房地产贷款平稳增长，似有维稳之意，预计短期内IRS震荡的可能性或大。

然另有市场人士称，机构对基本面预期形成自有其逻辑，房地产业是否将会导致经济下探仍待观察。

银行间债市周三利率债收益率略现反弹，国债期货也走弱。市场人士表示，本周开始这波行情在基本面和资金面预期推动下走暖幅度较大，但预期有待更多信息确认，机构落袋为安卖盘增多，致现券略有走弱。

银行间市场周三资金面维持宽裕局面，主要质押式回购利率 仍涨跌不一，隔夜再次小升而七天续降，两者价差进一步收窄。市场人士指出，近期人民币汇率疑似在央行干预下的连续贬值，在热钱流入压力不减的情况下，令人民币流动性得到源源补充，而短期内尚看不到收紧资金面的因素。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1175/4.2250 4.4725/4.5454 4.5679/4.6425 4.6513/4.7338 4.6667/4.9000

上日 4.1125/4.2350 4.4800/4.5538 4.5779/4.6504 4.6788/4.7625 4.7011/4.9345

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变动 +0.0050/-0.0100 -0.0075/-0.0084 -0.0100/-0.0079 -0.0275/-0.0287 -0.0344/-0.0345

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。