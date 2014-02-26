《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月26日

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透香港2月26日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:12时,1美元=6.1246人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价(美 A/B股比 元) 元) 价 仪电电子 6.03 0.505 1.95 市北高新 9.65 0.575 2.74 大众交通 5.83 0.636 1.50 永生投资 17.56 1.236 2.32 老凤祥 26.29 2.666 1.61 S中纺机 25.2 0.809 5.09 鼎立股份 9.86 0.625 2.58 氯碱化工 6.99 0.459 2.49 双钱股份 9.42 0.699 2.20 海立股份 7.79 0.569 2.24 浦东金桥 11.43 0.998 1.87 外高桥 30.21 2.018 2.44 ST联华 22.07 1.846 1.95 锦江投资 9.75 0.911 1.75 中路股份 13.5 0.777 2.84 金山开发 11.84 0.584 3.31 海欣股份 6.48 0.516 2.05 耀皮玻璃 6.28 0.569 1.80 大江股份 5.34 0.361 2.42 上柴股份 12.44 0.763 2.66 丹化科技 7.79 0.495 2.57 上海三毛 7.16 0.66 1.77 友谊股份 8.85 1.192 1.21 上工申贝 11.59 0.592 3.20 上海机电 19.33 1.831 1.72 宝信软件 31.09 2.035 2.49 上海物贸 10.44 0.666 2.56 自仪股份 8.07 0.665 1.98 上海普天 10.95 0.711 2.51 陆家嘴 15.91 1.493 1.74 华新水泥 10.24 1.312 1.27 锦江股份 14.59 1.505 1.58 鄂尔多斯 7.44 0.827 1.47 华电能源 2.41 0.295 1.33 SST天海 6.73 0.317 3.47 大名城 4.79 0.37 2.11 东方通信 7.85 0.517 2.48 黄山旅游 11.58 1.196 1.58 开开实业 10.23 0.712 2.35 海南航空 1.87 0.406 0.75 ST轻骑 3.76 0.313 1.96 振华重工 3.36 0.412 1.33 锦州港 3.78 0.383 1.61 九龙山 3.05 0.289 1.72 凌云股份 6.82 0.553 2.01 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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