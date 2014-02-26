更新版 1-台湾货币市场：短率稳中趋升，月底例行需求升温

* 短率因月底因素稳中趋升，惟分配不均状况稍有改善

* 交易员揣测银行将台币准备部位换美元，令资金不如预期宽松

* 短票利率靠向区间高端，RP利率持稳 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北2月26日 - 台湾银行间短率周三稳中趋升。银行资金调度人士称，受同业多希望在27日补足积数影响，市场资金仍略趋紧俏，拆款与短票利率微扬，不过资金分配不均的状况已稍有改善。

货币市场人士指出，昨日下午资金情势一度偏紧，幸赖大型行库释出弭平缺口。且原本暂停拆出的龙头型银行也开始提供资金，感觉今日拆款较为平顺，但因受月底因素影响，利率略为走扬。有大型行库将一周拆款利率自0.435%上调至0.44%。

“有些原本不能拆的银行可以拆了，也可以跨月。”一位大型票券商资调人士称。

另一大型银行交易员则指出，昨日下午因有行库多拆出去数百亿台币，让市场缺钱的警报暂时解除，不过这些资金落点是在月内。因此明日应该是这旬最紧的时候。

两位资调人士指出，2月通常因通货回笼关系而相对宽松，但这次却出乎意料的偏紧。其中部分因素是受到市场缺美元，银行将台币准备部位转换成美元所致。

至上日为止，台湾央行农历年后存单发行余额增加了1,052.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周二通货回笼约144.2亿台币，年后累计回笼约2,987.82亿台币，回笼近尾声，累计发行数续降至约1.68兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日报0.387%；今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率成交在0.380-0.460%，上日区间在0.380-0.500%。

**短票利率靠向高端**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，受月底紧缩因素影响，今日短票利率往0.60-0.61%区间的高端靠拢。至于发票量没有明显变动。

“月底关系，行库保守一些。”一位大型票券商交易员说。

另一大型票券交易员则表示，今日短票成交在0.61%的比例较多，由于已有月底偏紧的心理准备，因此已提前在昨日下午框了部分资金。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，同上日，但以0.61%成交比重较高。

台湾央行今日存单到期2,288.2亿台币，共发行2,289.2亿台币存单，存单发行余额增1亿。 周四央行存单到期金额2,167.30亿，周五则因公众假期休市一天。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负194亿台币，累计超额准备为负1,952亿、加计前期1%的超额准备为1,486亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平。市场人士表示，尽管今日交割30年公债103/5期300亿台币，并不影响市场资金调度，主因得标者皆已提前预作准备，RP利率仍持稳在既有区间。

他们并指出，原本市场忧心公债交割夹杂月底紧缩因子恐影响资金情势偏紧，不过今日公债交割并不影响资金调度，且投信端未见赎回压力反而出现找券需求，明显缓和市场对月底资金紧缩效应的担忧，料月底RP成交利率可望持平原有区间不变。

〞这次月底可望平安过。〞一位证券商交易员说。

此外，票券商资金调度人士提及，今日投信端资金明显偏多，完全感受不到月底投信资金赎回压力，明天为月底最后一个交易日将可望安然度过。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，持平于上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天公司债附买回利率成交在0.56-0.57%，短天期公司债附买回利率主交投则在0.48%附近，大致与上日相同。