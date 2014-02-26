表格：LME金属库存最新变化--2月26日

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透伦敦2月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 276,400 -2,750 锡 8,365 持平 铅 202,575 +1,225 锌 769,300 -4,950 铝 5,324,350 -7,775 镍 270,882 +2,424 铝合金 54,780 持平 NASAAC 77,880 -140 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC-G 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC-GRD> KS> RD> KS> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC-G 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC-GRD> KS> RD> KS> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC-G 铝合金 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC-GRD> KS> RD> KS> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC-G NASAA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC-GRD> KS> RD> KS> (编译 许娜；审校 艾茂林)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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