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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 17:01 BJT

更正(公司方)-企业并购：台湾元大金控称韩国法院尚未正式公告东洋证券股权标售结果

(更正：标题及文中第一段所提及，元大宝来证旗下子公司"取得"韩国东洋证券控制性持股，因有误，请更正为"尚未正式取得")

路透台北2月26日 - 台湾元大金控 周三表示，针对韩国法院公开标售韩国东洋证券 控制性持股一案，稍早因韩国东洋证券台湾窗口资讯误传，因而安排证交所重大讯息说明记者会。在经向韩方确认后，因韩国法院至目前为止尚未公告东洋证券持股标售结果，因而无进度对外说明。

元大金控今日稍早公告，子公司元大宝来证券旗下元大证券亚洲金融正参与韩国法院对东洋证券控制性持股的标售案。由于未接获韩方的最终消息，元大金控正取消原预订午后5时于台湾证券交易所举行的重大讯息说明会。

〞我们中间有一些资讯误传，韩国法院今天没有正式公告。〞元大金控发言人庄有德对路透表示。

台湾金管会本月稍早曾指出，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商，且第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。

元大金控股价周三收低0.62%，表现逊于大盘 收高0.29%。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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