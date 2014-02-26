更正(公司方)-企业并购：台湾元大金控称韩国法院尚未正式公告东洋证券股权标售结果

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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(更正：标题及文中第一段所提及，元大宝来证旗下子公司"取得"韩国东洋证券控制性持股，因有误，请更正为"尚未正式取得")
路透台北2月26日 - 台湾元大金控 周三表示，针对韩国法院公开标售韩国东洋证券 控制性持股一案，稍早因韩国东洋证券台湾窗口资讯误传，因而安排证交所重大讯息说明记者会。在经向韩方确认后，因韩国法院至目前为止尚未公告东洋证券持股标售结果，因而无进度对外说明。
元大金控今日稍早公告，子公司元大宝来证券旗下元大证券亚洲金融正参与韩国法院对东洋证券控制性持股的标售案。由于未接获韩方的最终消息，元大金控正取消原预订午后5时于台湾证券交易所举行的重大讯息说明会。
〞我们中间有一些资讯误传，韩国法院今天没有正式公告。〞元大金控发言人庄有德对路透表示。
台湾金管会本月稍早曾指出，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商，且第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。
元大金控股价周三收低0.62%，表现逊于大盘 收高0.29%。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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