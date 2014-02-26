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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 16:28 BJT

印度发生潜艇事故 两人下落不明

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里2月26日 - 印度一艘潜艇发生事故，两名海军军官周三下落不明。几个月前，一艘苏联生产的潜艇意外发生武器爆炸，导致潜艇上18名印度水兵全部丧生。

印度海军发言人称，该潜艇位于孟买市以外，在发现艇内冒烟后，大部分艇员被疏散，但那两名军官可能仍在潜艇上。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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