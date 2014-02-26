路透基点：台湾工业银行已启动景冠投资的45亿台币3.5年期融资案

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾工业银行已启动景冠投资股份有限公司的45亿台币（1.48亿美元）3.5年期融资案，并担任本案的牵头行兼簿记行。
该融资包括三部分：A1档为循环信贷，吸引银行参与；A2档有商业票据担保，面向的是票券金融公司；B档是20亿台币的循环信贷。A1和A2档的额度规模尚未敲定，但两部分加在一起的总额是25亿台币。
A1档和B档的利率为较二级市场商业票据利率加码180个基点。A2档是支付140个基点的年费率。
银行受邀以三个层次参贷：承诺12亿台币或以上的银行，有15个基点的前端费；承诺6-11亿台币，有12个基点的费用；承诺3-5.99亿台币，费用为8个基点。
该贷款以股票做担保，如果资金提取率低于50%，则还有15个基点的承诺费。
所筹资金用于为借款人在2011年5月获得的27亿台币三年期贷款提供再融资，并也将投资于股票。银行回复截止日期在3月15日。
借款人在2011年签署的那笔融资包括A和B两档，分别是21亿台币的循环信贷和6亿台币的担保贷款。A档利率较二级市场商业票据利率加码195个基点，B档支付150个基点的年费率。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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