路透基点：台湾工业银行已启动景冠投资的45亿台币3.5年期融资案

路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾工业银行已启动景冠投资股份有限公司的45亿台币（1.48亿美元）3.5年期融资案，并担任本案的牵头行兼簿记行。

该融资包括三部分：A1档为循环信贷，吸引银行参与；A2档有商业票据担保，面向的是票券金融公司；B档是20亿台币的循环信贷。A1和A2档的额度规模尚未敲定，但两部分加在一起的总额是25亿台币。

A1档和B档的利率为较二级市场商业票据利率加码180个基点。A2档是支付140个基点的年费率。

银行受邀以三个层次参贷：承诺12亿台币或以上的银行，有15个基点的前端费；承诺6-11亿台币，有12个基点的费用；承诺3-5.99亿台币，费用为8个基点。

该贷款以股票做担保，如果资金提取率低于50%，则还有15个基点的承诺费。

所筹资金用于为借款人在2011年5月获得的27亿台币三年期贷款提供再融资，并也将投资于股票。银行回复截止日期在3月15日。

借款人在2011年签署的那笔融资包括A和B两档，分别是21亿台币的循环信贷和6亿台币的担保贷款。A档利率较二级市场商业票据利率加码195个基点，B档支付150个基点的年费率。（完）