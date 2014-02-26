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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 16:45 BJT

路透基点：德益齐租赁正寻求10亿元人民币三年期贷款

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，德益齐租赁（中国）有限公司正在寻求10亿元人民币（1.63亿美元）三年定期贷款。

消息人士称，该融资案由上海农村商业银行牵头，利率约为中国人民银行基准利率的95%。

德益齐租赁曾在2013年3月签署12亿元人民币三年定期贷款，当时由中国农业银行上海分行牵头，中国建设银行上海分行和中国工商银行上海分行也加入其中。利率为中国人民银行基准利率的95%。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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