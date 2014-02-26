更新版 1-中国汇市：人民币微涨中止连六日贬值行情，汇率企稳迹象显现

* 人民币结束此前连六日贬值行情而收涨 * 早盘一度跌至近七个月新低，中间价微贬 * 但贬值力道趋弱，市场猜测续贬空间不多 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期 周三微幅收涨，结束此前连续六日贬 值走势，人民币汇率企稳迹象显现；盘中一度跌至近七个月新低，而较昨日日内即急贬数百 个点子则明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值 的力道亦在放缓。 周三全天交投区间多数落在中间价偏弱方向，这是2012年9月以来的首次。交易员称， 今日交投情绪偏向谨慎，虽然人民币微幅上涨，但盘中仍有央行疑似干预，显示监管层仍要 把境内美元价格维持在高位，目前看还没有证据说明价格要往下走。 外管局稍早首次公开对近期人民币大幅贬值提出说法称，近期人民币汇率走势是市场主 体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比 属于正常波动，不必过分解读。 “客盘现在也没有变成净售汇，人民币市场驱动的大幅下跌应该还不会出现，但是这种 双向波动应该会维持一段时间，未必会很快转为人民币升值的方向，还有半个月或者一个月 的时间吧。”一股份行外汇交易主管称。 交易员并提到，客户现在大多在观望，有结汇需求的还想要再等等，而购汇的客户也比 较犹豫，毕竟本轮人民币贬值更多是央行主动引导的结果，央行中间价仍将继续引导后市走 势。 不过，交易员指出，最近几天的中间价企稳迹象明显，虽然即期人民币继续贬值，但幅 度亦较前期收窄，人民币继续大幅贬值的可能性应该已经不大，央行借由本轮贬值挤出套利 泡沫的意图也略有成效。 中国招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮周二称，周二上午的人民币大跌，有可 能反映出市场恐慌情绪已露头，套利资金止损盘出现，表明此轮贬值初见效果。虽然不排除 央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，近期会择机收手 人民币即期上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已到1.16%，且目前价位已 与去年全年价格中枢基本持平。 全球汇市方面，日圆周三持稳，因在美国公债收益率下滑的背景下，投资者远离美元， 而且对中国经济增长的担忧引发避险情绪，带动日圆买盘。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及 离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1248 6.1266 0.03% 中间价 6.1192 6.1184 -0.01% 成交额 191亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.26% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 183 6.1168 6.1351 2014年来即期升贬值幅度 -1.16% 1年期美元/人民币掉期升水< 110 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :20 1年期NDF 6.1436/76 6.149 CNH即期 6.1113/24 6.1151 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯/杨淑祯)