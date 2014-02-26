中国个股：万科美国第二个房地产项目在曼哈顿动工，明年秋启动预售

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透上海2月26日 - 中国最大房地产企业--万科 在美国的第二个房地产发展项目，周二在纽约曼哈顿地区动工，该项目定位于高级公寓及商铺，估计2015年秋季将启动预售。
万科 周三新闻稿称，其与美国知名地产商RFR、Hines携手开发的该项目，位于纽约曼哈顿老牌商业和高尚住宅核心地带--曼哈顿中城区，楼高200余米共61层，包括3万平米的公寓和首层商铺。项目估计在2017年开始交付。
“国际化是万科的长期发展方向，公司拓展海外业务的目的主要在于增进对海外市场和商业模式的理解，学习和借鉴国外优秀同行的经验。”万科集团总裁郁亮表示。
此前，万科与美国知名地产商铁狮门公司成立合资公司，在旧金山开发高层豪华公寓住宅楼，这是万科在美国开发的首个房地产项目。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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