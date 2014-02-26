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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 17:13 BJT

中国个股：万科美国第二个房地产项目在曼哈顿动工，明年秋启动预售

路透上海2月26日 - 中国最大房地产企业--万科 在美国的第二个房地产发展项目，周二在纽约曼哈顿地区动工，该项目定位于高级公寓及商铺，估计2015年秋季将启动预售。

万科 周三新闻稿称，其与美国知名地产商RFR、Hines携手开发的该项目，位于纽约曼哈顿老牌商业和高尚住宅核心地带--曼哈顿中城区，楼高200余米共61层，包括3万平米的公寓和首层商铺。项目估计在2017年开始交付。

“国际化是万科的长期发展方向，公司拓展海外业务的目的主要在于增进对海外市场和商业模式的理解，学习和借鉴国外优秀同行的经验。”万科集团总裁郁亮表示。

此前，万科与美国知名地产商铁狮门公司成立合资公司，在旧金山开发高层豪华公寓住宅楼，这是万科在美国开发的首个房地产项目。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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