路透基点：有三家银行加入华润电力64亿港元贷款案--RLPC

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有三家银行加入华润电力控股有限公司的64亿港元（8.25亿美元）五年定期贷款案，承贷总额为5亿港元。
据消息人士，该案计划在本月底关闭，贷款规模预计将增加。
如此前报导，本案的九家牵头行包括：三菱东京日联银行、中国建设银行、澳洲联邦银行(CBA)、工银亚洲、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行、台北富邦商业银行和新加坡大华银行。
这笔五年期子弹式贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码153基点。
银行受邀以三个层次参贷。承贷3亿港元的银行担任牵头行，最高综合收益是175个基点，费用110个基点。承贷2亿港元的银行担任主办行，综合收益是172.5个基点，费用是97.5个基点。承贷1亿港元的银行担任协办行，综合收益和费用分别是170个基点和85个基点。
筹得资金用于再融资和一般公司用途。
华润电力在2013年5月签署过一笔20亿港元四年期子弹式贷款，中银香港牵头；此前还在2013年2月签过40亿港元融资，由中国建设银行负责协调。两笔贷款的最高综合收益都是230个基点，利率较Hibor或Libor加码200个基点。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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