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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 17:21 BJT

路透基点：有三家银行加入华润电力64亿港元贷款案--RLPC

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有三家银行加入华润电力控股有限公司的64亿港元（8.25亿美元）五年定期贷款案，承贷总额为5亿港元。

据消息人士，该案计划在本月底关闭，贷款规模预计将增加。

如此前报导，本案的九家牵头行包括：三菱东京日联银行、中国建设银行、澳洲联邦银行(CBA)、工银亚洲、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行、台北富邦商业银行和新加坡大华银行。

这笔五年期子弹式贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码153基点。

银行受邀以三个层次参贷。承贷3亿港元的银行担任牵头行，最高综合收益是175个基点，费用110个基点。承贷2亿港元的银行担任主办行，综合收益是172.5个基点，费用是97.5个基点。承贷1亿港元的银行担任协办行，综合收益和费用分别是170个基点和85个基点。

筹得资金用于再融资和一般公司用途。

华润电力在2013年5月签署过一笔20亿港元四年期子弹式贷款，中银香港牵头；此前还在2013年2月签过40亿港元融资，由中国建设银行负责协调。两笔贷款的最高综合收益都是230个基点，利率较Hibor或Libor加码200个基点。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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