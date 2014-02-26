标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透伦敦2月26日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：在1.3805/78.6%回档位下方盘整，过去六个交易日均是如此。我们预计欧元/美元更有可能走低，并跌向短期支撑位1.3685(周五低点)，只要该水准能够守住，市场就仍会有一些买盘，不过上涨空间依旧会有限。若跌破1.3685，将会缓和上档压力，且暗示欧元/美元将来会跌向2月12日低位1.3562，之后是3个月支撑线1.3517。
* 美元/日圆：在101.61的三个月支撑线上方保持盘整状态，只要高于该水准，未来就有可能上涨。近期在20日移动均线上方的走势表明，存在进一步反弹走高的空间，预计将会升向103.32/45(55日移动均线和1月29日高位)，在其上方是104.45和更加重要的105.45/50近期高位与长期费波纳奇回档技术位。
* 英镑/美元：英镑昨天全天受到适度买兴追捧，但仍无法突破1.6730/40的阻力位。近期英镑/美元跌破1.6600的费波纳奇支撑位，但并未持续该趋势，目前走势可能只是处于“A-B-C”浪的修正下跌状态。市场需要跌破1.6535(50%回档技术位)，才会重新关注1.6259/29的支撑位(9月高点和2013年7月以来涨势的23.6%回档位)，该水准依旧关键。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3753 1.3745 +0.06 +0.06 1.3745
美元/日圆 102.31 102.22 +0.09 -2.84 105.30
欧元/日圆 140.71 140.50 +0.15 -2.71 144.63
美元/瑞郎 0.8870 0.8865 +0.06 -0.65 0.8928
英镑/美元 1.6694 1.6679 +0.09 +0.83 1.6556
美元/加元 1.1081 1.1081 +0.00 +4.34 1.0620
澳元/美元 0.9010 0.9019 -0.10 +1.09 0.8913
新西兰元/美元 0.8334 0.8326 +0.10 +1.56 0.8206
欧元/瑞郎 1.2200 1.2189 +0.09 -0.58 1.2271
欧元/英镑 0.8236 0.8235 +0.01 -0.74 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9359 8.9287 +0.08 +1.00 8.8474
美元/挪威克朗 6.0362 6.0365 -0.00 -0.50 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 白云)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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