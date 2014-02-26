《中国债市每日综述》现券连涨后遭部分获利盘回吐，承接盘亦不逊色

* 现券存技术性回调要求，今日震荡整理

* 部分止盈盘回吐，承接力道不弱

* 多头行情能否延续，着落点主要看央行政策

路透上海2月26日 - 中国银行间市场现券周三震荡整理，国债期货则回调。春节后本轮资金面推动的行情，已累积不小涨幅，技术上存在一定回调需求，今日部分止盈盘回吐，不过场内承接盘亦不逊色，部分利率债收益率微涨。

多数交易员认为，资金价格持续低位徘徊，现券多头行情是否持续，主要着落点仍在央行政策面，市场目前主流预期多偏乐观。

“部分利率债(收益率)上了2-3个bp(基点)，很正常，昨天下的太多了。”北京一券商交易员称。

上海一商业银行交易员也指出，今日属现券连续上涨后正常的获利回吐，场内承接力道好于预期，“早上(收益率)上的多一点，下午又买回来了。”

上海一券商交易员则坦言，其最近几日将浮盈盘兑现，主要是因为其公司策略以波段操作为主，且持仓较重，“理论上其实现在止盈有点为时过早。”

他并指出，从外管局最新表态来看，本轮资金流入规模不小，外汇市场上购汇力量突起，带动人民币连续贬值，应该就是狙击热钱过度流入，国内金融体系流动性泛滥不足为奇，“只要央行不要收的太狠，(现券)一两天涨跌很正常，趋势还在。”

针对最近人民币大幅贬值的原因，市场众说纷纭。中国国家外汇管理局周三首次公开解读称，实体经济、市场和季节性等内外部因素共同导致近期外汇净流入维持高位，未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。

剩余期限约6.65年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.31%，上日尾盘为4.32%，不过其双边报价对应收益率 较上日略涨，达4.35%/4.29%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.266元，较上日结算价跌0.106元，或0.11%。

公开市场上，业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

**七天回购续跌，与隔夜价差收窄**

银行间市场资金面维持宽裕局面，主要质押式回购利率 仍涨跌不一，隔夜再次小升而七天续降，两者价差进一步收窄。

市场人士指出，近期人民币汇率疑似在央行干预下的连续贬值，在热钱流入压力不减的情况下，令人民币流动性得到源源补充，而短期内尚看不到收紧资金面的因素，接下来的资金走向仍看央行在汇市以及公开市场的态度。

“还是要看央行的动作，一个看外汇，另外怎么对冲，如果力度不大，估计还是会维持宽松，”上海一银行交易员称。

近期人民币急转直下的贬势，市场揣测是监管层借大举买入美元，以改变人民币单向升值预期的意图反映。为对冲汇市上所投放的流动性，中国央行公开市场周二14天正回购规模倍增至千亿元人民币，但货币市场宽松态势并未明显改观。

上述交易员并谈到，目前隔夜回购利率已处相当低的水平，很难有继续向下的动力，如果资金面变化不大，料维持小幅波动；而七天品种由于与隔夜利差仍不小，可能还有一些下行空间，但幅度估计也有限。

北京时间16:09，隔夜与七天回购加权利率价差为约135个基点(bp)，而在上周四两者价差曾拉大至逾170基点(bp)。

北京时间16:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7442 1.7174 +2.68

七天 3.0939 3.2183 -12.44

14天 3.7591 3.8169 -5.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0400 1.8600 +18.00

七天 3.3000 2.7200 +58.00

14天 3.4050 3.0350 +37.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7500 +3.00

七天 3.0800 3.2400 -16.00

14天 3.8300 3.8200 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7500 1.7200 +3.00

七天 3.0720 3.2780 -20.60

三个月 5.5415 5.5585 -1.70