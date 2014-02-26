中国新债：国开行调整周五发行方案，加发至多50亿元七年增发债

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透上海2月26日 - 中国国家开发银行 周三公告称，调整本周五(28日)新债发行方案，在原计划发行两年期品种不超过50亿元人民币基础上，再增发2014年第三期金融债不超过50亿元，期限七年。
国开行此前公告称，将于28日招标发行两年期固息金融债，发行量不超过50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告指出，本次增发的2014年第三期债券 为七年期固定利率品种，票面利率为5.79%，采用多重价格(美国式)招标方式，缴款日为3月3日，起息日为1月14日，上市日为3月7日，分销期为3月3日。
而原定今年第六期金融债--新发两年期品种发行条款未变，采用单一利率(荷兰式)招标方式。3月3日至3月4日为分销期，3月4日为缴款日和起息日，上市日为3月10日。
上述两期债具体招标时间为2月28日下午2:30-3:30，均按年付息，无兑付手续费，不设基本承销额，债券承揽费按认购债券面值计算，七年期和两年期分别为0.10%及0.05%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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