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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 18:03 BJT

中国新债：国开行调整周五发行方案，加发至多50亿元七年增发债

路透上海2月26日 - 中国国家开发银行 周三公告称，调整本周五(28日)新债发行方案，在原计划发行两年期品种不超过50亿元人民币基础上，再增发2014年第三期金融债不超过50亿元，期限七年。

国开行此前公告称，将于28日招标发行两年期固息金融债，发行量不超过50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告指出，本次增发的2014年第三期债券 为七年期固定利率品种，票面利率为5.79%，采用多重价格(美国式)招标方式，缴款日为3月3日，起息日为1月14日，上市日为3月7日，分销期为3月3日。

而原定今年第六期金融债--新发两年期品种发行条款未变，采用单一利率(荷兰式)招标方式。3月3日至3月4日为分销期，3月4日为缴款日和起息日，上市日为3月10日。

上述两期债具体招标时间为2月28日下午2:30-3:30，均按年付息，无兑付手续费，不设基本承销额，债券承揽费按认购债券面值计算，七年期和两年期分别为0.10%及0.05%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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