欧元债市：公债收益率下跌，关注30年券标售

30年期德国公债收益率约为2.5%，比欧洲央行略低于2%的中期通胀率目标仅稍高一点。

”30年公债收益率的走势基本上就是表明，投资者并不担心通胀上升或名义经济增长率大幅提高，“DZ Bank策略师Christian Lenk说。

”这的确和日本有点像，尽管在目前水准两者还无法比较。“

德国计划标售30亿欧元30年新债，标售大约在1030GMT结束。

30年期德债收益率 跌1个基点至2.52%，10年期公债收益率持平于1.65%。两者之间87基点的利差并未突破今年以来84-93基点的区间。

葡萄牙五年期公债收益率 触及三年半低点3.744%，因投资者对葡萄牙政府周四宣布的回购短期债券计划持欢迎态度。2014和2015年到期债券的回购，被视为该国朝退出国际援助又迈进一步。(完)

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