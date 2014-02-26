表格：英国第四季GDP较前季确认为增长0.7%，同比增幅修正为2.7%

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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具体数值如下(括弧内为前值):
GDP 第四季 第三季 第四季预测值
较前季% 0.7 (0.7) 0.8 (0.8) 0.7
较上年同期% 2.7 (2.8) 1.9 (1.9) 2.8
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农业 -0.1 (0.5) -6.2 (-6.0)
工业生产
矿业/采掘(含石油) -1.9 (-1.5) 5.8 (5.7)
制造业 0.7 (0.9) 1.9 (2.6)
电力,燃气,水 1.8 (2.2) -5.1 (-5.4)
供水,排污 0.8 (1.2) 7.6 (8.2)
总生产 0.5 (0.7) 2.3 (2.7)
建筑业 0.2 (-0.3) 4.3 (4.5) (完) (编译 侯向明； 审校 白云)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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