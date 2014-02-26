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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 17:42 BJT

表格：英国第四季GDP较前季确认为增长0.7%，同比增幅修正为2.7%

具体数值如下(括弧内为前值):

GDP 第四季 第三季 第四季预测值

较前季% 0.7 (0.7) 0.8 (0.8) 0.7

较上年同期% 2.7 (2.8) 1.9 (1.9) 2.8

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农业 -0.1 (0.5) -6.2 (-6.0)

工业生产

矿业/采掘(含石油) -1.9 (-1.5) 5.8 (5.7)

制造业 0.7 (0.9) 1.9 (2.6)

电力,燃气,水 1.8 (2.2) -5.1 (-5.4)

供水,排污 0.8 (1.2) 7.6 (8.2)

总生产 0.5 (0.7) 2.3 (2.7)

建筑业 0.2 (-0.3) 4.3 (4.5) (完) (编译 侯向明； 审校 白云)
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