中国能源：周四起汽、柴油价格每吨分别上调205元和200元--发改委

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月26日 - 中国国家发展和改革委员会周三宣布，将于周四零时起，将汽、柴油零售价格每吨分别提高205元人民币和200元。这是国内成品油价今年首次上调，此前则是“两连降”。
发改委网站刊登的新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.15元和0.17元。 发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据2月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期应涨未涨金额确定的。
2月中旬以来，受北美地区极寒天气、以及部分产油国减少原油供应等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格上涨明显。
国家发改委此前于1月25日零时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调130元及125元。今年成品油价格迎来“两连降”。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选