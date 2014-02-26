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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 17:41 BJT

《全球汇市》瑞典克朗因降息预期而走跌，美元小涨

* 瑞典央行会议纪要显示该行降息的可能性上升

* 美元未受美国疲弱经济数据影响，后市走势关注叶伦参院证词

* 投资者还关注周五将公布的欧元区通胀率数据

路透伦敦2月26日 - 瑞典克朗兑欧元周三下跌，此前瑞典央行决策者表示可能需要降息。美元则小涨，周四美联储主席叶伦将对参院发表证词陈述。

欧元兑瑞典克朗 涨至日高8.9550克朗，不过仍低于上周五触及的两个月高位9.0102，此前瑞典央行公布的政策会议记录加大了在通胀未能上升的情况下进一步降息的可能性。

市场整体交投清淡。有交易商指出，有大规模期权到期和对冲基金减仓操作，使得主要货币限于窄幅区间波动。
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