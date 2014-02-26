《全球汇市》瑞典克朗因降息预期而走跌，美元小涨

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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* 瑞典央行会议纪要显示该行降息的可能性上升
* 美元未受美国疲弱经济数据影响，后市走势关注叶伦参院证词
* 投资者还关注周五将公布的欧元区通胀率数据
路透伦敦2月26日 - 瑞典克朗兑欧元周三下跌，此前瑞典央行决策者表示可能需要降息。美元则小涨，周四美联储主席叶伦将对参院发表证词陈述。
欧元兑瑞典克朗 涨至日高8.9550克朗，不过仍低于上周五触及的两个月高位9.0102，此前瑞典央行公布的政策会议记录加大了在通胀未能上升的情况下进一步降息的可能性。
市场整体交投清淡。有交易商指出，有大规模期权到期和对冲基金减仓操作，使得主要货币限于窄幅区间波动。
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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