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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 17:49 BJT

日本债市：指标公债持稳，超长期公债因央行减少购买而走软

路透东京2月26日 - 周三日本指标公债价格持稳，超长期债下跌，因在购买操作中，日本央行购买的超长期债规模少于以往。

日本10年期公债 收益率日内持平，报0.585%。

日本20年期公债 收益率上涨0.5个基点至1.45%，30年期公债 上涨1个基点至1.635%。
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