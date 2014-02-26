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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 18:06 BJT

中国期市：多数工业品期货震荡下跌，人民币大幅贬值加重空头氛围

路透北京2月26日 - 中国经济在2014年年初表现出的疲态令国外唱空中国之声再起，亦
让中国期市多数工业品期货表现乏力，而最近人民币大幅贬值更是加重空头氛围，周三多数
工业品期货震荡下跌。
    
    业内人士表示，最近商品基本面和政策面没有太多变化，但近期宏观数据疲弱，且房价
下跌忧虑加重，令中国经济增长前景蒙尘，亦给全球最大的大宗商品消费市场蒙上隐阴影，
工业品期货最近持续弱势震荡。
    
    沪铜主力1405合约 收跌0.22%至每吨49,680元，为半年的低位。橡胶期货主力1
405合约 亦收跌0.14%，螺纹钢期货亦收跌。焦炭、焦煤和铁矿石期货尽管收涨，但
涨幅甚微。
        
    “整个宏观经济比较利空，加上人民币汇率下跌，影响了期市流动性，整个市场相对低
迷。”格林大华高级研究总监李永民称。
    
    他称，尽管工业品消费旺季即将来临，但中国经济前景忧虑加重的背景下，整个期货市
场方向不明，也没有市场热点，为震荡行情更是增添交易难度。
    
    沪铜本周下挫，因上周末有报导称中国部分银行停止向地产开发商贷款。咨询公司CRU
分析师Chunlan Li认为，地产价格下跌也削弱了进口铜的吸引力。
    
    人民币即期 上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已到1.16%，且
目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。不过周三微幅收涨，已结束此前连续六日贬值走
势. 
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                              
                                                            
   交易所  品种             合约      最新       涨跌幅%     持仓量(手)
   上期所  沪铜(cu)         1405       49,680       -0.22        283,850 
           黄金(au)         1406       265.00        0.91        190,088 
           螺纹钢 (rb)      1405        3,317       -0.09      1,214,770 
           橡胶 (ru)        1405       14,690       -0.14        180,968 
   大商所  豆粕 (m)         1405        3,356       -0.94      1,355,296 
           豆油 (y)         1405        6,780       -0.12        471,866 
           焦炭 (j)         1405        1,283        0.08        198,312 
   郑商所  白糖 (sr)        1405        4,634       -1.26        334,618 
           棉花 (cf)        1405       19,565       -1.21         69,634 
   中金所  沪深300(if)      1403      2,149.0       -0.42         98,347 
                                                            
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单
 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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