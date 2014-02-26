中国期市：多数工业品期货震荡下跌，人民币大幅贬值加重空头氛围

路透北京2月26日 - 中国经济在2014年年初表现出的疲态令国外唱空中国之声再起，亦 让中国期市多数工业品期货表现乏力，而最近人民币大幅贬值更是加重空头氛围，周三多数 工业品期货震荡下跌。 业内人士表示，最近商品基本面和政策面没有太多变化，但近期宏观数据疲弱，且房价 下跌忧虑加重，令中国经济增长前景蒙尘，亦给全球最大的大宗商品消费市场蒙上隐阴影， 工业品期货最近持续弱势震荡。 沪铜主力1405合约 收跌0.22%至每吨49,680元，为半年的低位。橡胶期货主力1 405合约 亦收跌0.14%，螺纹钢期货亦收跌。焦炭、焦煤和铁矿石期货尽管收涨，但 涨幅甚微。 “整个宏观经济比较利空，加上人民币汇率下跌，影响了期市流动性，整个市场相对低 迷。”格林大华高级研究总监李永民称。 他称，尽管工业品消费旺季即将来临，但中国经济前景忧虑加重的背景下，整个期货市 场方向不明，也没有市场热点，为震荡行情更是增添交易难度。 沪铜本周下挫，因上周末有报导称中国部分银行停止向地产开发商贷款。咨询公司CRU 分析师Chunlan Li认为，地产价格下跌也削弱了进口铜的吸引力。 人民币即期 上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已到1.16%，且 目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。不过周三微幅收涨，已结束此前连续六日贬值走 势. 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 49,680 -0.22 283,850 黄金(au) 1406 265.00 0.91 190,088 螺纹钢 (rb) 1405 3,317 -0.09 1,214,770 橡胶 (ru) 1405 14,690 -0.14 180,968 大商所 豆粕 (m) 1405 3,356 -0.94 1,355,296 豆油 (y) 1405 6,780 -0.12 471,866 焦炭 (j) 1405 1,283 0.08 198,312 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,634 -1.26 334,618 棉花 (cf) 1405 19,565 -1.21 69,634 中金所 沪深300(if) 1403 2,149.0 -0.42 98,347 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)