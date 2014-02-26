路透基点：台湾合作金库启动长鸿营造20亿台币融资案

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾合作金库启动了长鸿营造的20亿台币（6,600万美元）五年期融资，并担任本案的牵头行兼簿记行。
该贷款分为三部分：A档是10.8亿台币定期贷款，用于再融资；B档是6亿台币的业务表现担保或先付款项担保；C档是6亿台币定期贷款，用于营运资金。B档和C档的总额不能超过9.2亿台币。
A档和C档的利率较一年期邮政储蓄利率加码180个基点，税前保底利率设为2.5%。B档支付120个基点的年费。
银行受邀以四个层次参贷：承诺4亿台币或以上的银行，担任牵头行兼簿记行，前端费38个基点；承诺3-3.99亿台币，担任牵头行，有25个基点的费率；承诺2-2.99亿台币，费用13个基点；承诺1-1.99亿台币，费用5个基点。
在3月21日以前回复的银行，可得到2个基点的优惠费率。
A档有两年的宽限期，之后分七次每半年等额偿还。C档将以借款人项目资金的15%来偿还。
贷款以借款人的存款和商业地产为质押，其董事长和副董事长提供担保。
长鸿营造曾在2011年8月签过14.65亿台币的三年融资，包括A档2.03亿台币担保贷款和B档12.62亿台币定期贷款。该案支付120个基点的年费，利率较二级市场商业票据利率加码200个基点。
长鸿营造专注于城市工程和建设项目，在台湾挂牌上市。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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