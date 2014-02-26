路透基点：台湾合作金库启动长鸿营造20亿台币融资案

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾合作金库启动了长鸿营造的20亿台币（6,600万美元）五年期融资，并担任本案的牵头行兼簿记行。

该贷款分为三部分：A档是10.8亿台币定期贷款，用于再融资；B档是6亿台币的业务表现担保或先付款项担保；C档是6亿台币定期贷款，用于营运资金。B档和C档的总额不能超过9.2亿台币。

A档和C档的利率较一年期邮政储蓄利率加码180个基点，税前保底利率设为2.5%。B档支付120个基点的年费。

银行受邀以四个层次参贷：承诺4亿台币或以上的银行，担任牵头行兼簿记行，前端费38个基点；承诺3-3.99亿台币，担任牵头行，有25个基点的费率；承诺2-2.99亿台币，费用13个基点；承诺1-1.99亿台币，费用5个基点。

在3月21日以前回复的银行，可得到2个基点的优惠费率。

A档有两年的宽限期，之后分七次每半年等额偿还。C档将以借款人项目资金的15%来偿还。

贷款以借款人的存款和商业地产为质押，其董事长和副董事长提供担保。

长鸿营造曾在2011年8月签过14.65亿台币的三年融资，包括A档2.03亿台币担保贷款和B档12.62亿台币定期贷款。该案支付120个基点的年费，利率较二级市场商业票据利率加码200个基点。

长鸿营造专注于城市工程和建设项目，在台湾挂牌上市。（完）