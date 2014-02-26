中国央行：当前流动性较适度，正回购不代表货币政策取向发生变化

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透北京2月26日 - 中国人民银行周三表示，当前货币市场利率保持波动下行行情，银行体系流动性总体较为适度。并强调，央行春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。
新华社援引央行有关部门负责人称，2013年下半年以来，每月末全部金融机构超额备付率大体保持在2%左右，超额准备金余额也在2万亿元人民币左右。今年以来，中国贸易顺差保持高位，外汇流入大幅增加，银行体系还面临着流动性过剩的压力，近期隔夜和七天质押式回购利率持续处在2%和4%以下的低位。
春节后，节前投放的现金持续大量回笼，使得银行体系流动性保持在较高水平，货币市场利率较前期明显下行。在此情况下，中国央行及时开展公开市场短期正回购操作回笼流动性，充分发挥公开市场操作的预调和微调作用，缓解了银行体系流动性的过快增长。
该负责人并认为，相对期限较长的央票而言，正回购操作期限短、操作灵活，对总量影响有限。
“从历史情况看，央行在春节后开展正回购操作也是种惯例，有助于促进银行体系流动性供求的适度均衡，保持货币市场利率在合理水平平稳运行，这并不代表货币政策取向发生变化。”上述人士指出。
近期中国股市在经历了前期上行走势后出现了震荡下行的行情，对此该负责人称，近三周以来，银行体系流动性持续宽松，“但流动性松紧并不能决定股市走势，股指涨跌更多受自身运行规律所决定。”（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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