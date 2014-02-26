CNH动态：人民币即期止跌回升，但交投清淡观望气氛浓

路透香港2月26日 - 离岸人民币即期汇价 周三终于止住近期如急堕般的跌势。中国外管局对汇率双向波动的一番谈话，带动境内外汇价同步止跌，离岸汇价脱离盘初所创下的六个月低点6.1320，不过市场气氛仍谨慎。

近期人民币一波急跌，亦影响其他人民币商品，点心债价格本周以来走势疲软。不过，交易员认为，一级市场需求情况仍不错，反映点心债需求并未被这波汇市波动吓退，且离岸流动性仍佳，预料在汇率平稳后，买兴仍会回笼。

针对最近人民币大幅贬值的原因，市场众说纷纭。中国国家外汇管理局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。

“外管局提到未来跨境不会大规模流出，缓和市场忧虑。境内(美元/CNY)下来，离岸也下来。”一外资行交易员说。

交易员表示，人民币即期汇率虽然初步止跌，但交投转淡，场内观望气氛浓厚。未来还是要观察央行态度，离岸汇价将紧盯着中间价和央行在境内的动作，持续区间震荡。

本地时间下午5:40时，人民币即期 报6.1140，较上日尾盘的6.1265涨125点子，盘初在中间价再度开低时曾惊惶跳低至6.1320，为去年8月2日6.1355以来最低。

继昨日短暂弱于中间价后，今日离岸价格再度强于中间价，境内与境外由正价差转为负108点。中间价 今日开低0.01%至6.1192。

人民币兑美元即期 周三微幅收涨0.03%至6.1248，结束此前连续六日贬值走势，人民币汇率企稳迹象显现；盘中一度跌至近七个月新低6.1351，而较昨日日内即急贬数百个点子则明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

人民币急跌后，也影响了点心债二级市场价格，以上周认购热烈的高等级债券--联合利华三年债为例，二级市场今日报2.874%/2.824%，较发行日后约2.82%水平略上涨。

不过，昨日开标的中银 新加坡分行两及五年期点心债均获得3倍认购，定价利率也低于指导利率。

交易员指出，此波人民币异常急跌，多多少少动摇了投资者对于人民币债券的持券意愿。尤其是今年供给较多，令二级市场价格受压，投资者不少是看重升值预期，一旦升值预期消退，将令人民币债券进一步受压。

国信证券宏观分析师钟正生指出，央行主动引导人民币汇率走贬，意在打击似乎顽固不化的人民币升值预期，遏制跨境资本汹涌而入的势头。这会进一步拓宽央行货币政策的空间，为央行在“稳增长”和“控杠杆”间的小心权衡创造条件。但央行无意也不敢主动促成持续的人民币贬值预期，这轮人民币汇率走贬也不会成为人民币汇率的趋势拐点。 （完）

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