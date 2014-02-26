欧洲汇市：英镑陷入区间波动，部分投资者错误押注GDP数据

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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英镑兑美元在数据公布后短暂升至1.67上方的日高，随后略回撤至1.6689，日内涨幅不到0.1%。
“数据给人的整体感觉是正面的，再一次让整体动能维持完好，并预示英镑走强，”Western Union的英国市场分析师Nawaz Ali说。
“可能见到更多的是区间波动，直到我们更多地了解美国在经济前景和缩减刺激方面的动向，”他说，指的是美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席叶伦周四的讲话。
0959GMT，英镑兑欧元 持平于0.8235。(完)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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