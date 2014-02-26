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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 18:35 BJT

欧洲汇市：英镑陷入区间波动，部分投资者错误押注GDP数据

英镑兑美元在数据公布后短暂升至1.67上方的日高，随后略回撤至1.6689，日内涨幅不到0.1%。

“数据给人的整体感觉是正面的，再一次让整体动能维持完好，并预示英镑走强，”Western Union的英国市场分析师Nawaz Ali说。

“可能见到更多的是区间波动，直到我们更多地了解美国在经济前景和缩减刺激方面的动向，”他说，指的是美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席叶伦周四的讲话。

0959GMT，英镑兑欧元 持平于0.8235。(完)

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