香港新股：中国中小微企信用担保公司瀚华金控IPO拟筹高至28.5亿港元

路透香港2月26日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国中小微企信用担保公司--瀚华金控股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至28.5亿港元。

文件显示，瀚华金控设定招股价区间为每股2.28-2.88港元，未计入超额配售权，初步拟发售9.88亿股新H股，相当于扩大后股本22.36%的股份。预计上市后市值约12.98-16.4亿美元。

该公司已锁定山东国有资产投资公司和君阳太阳能 为基础投资者，分别认购3,000万美元和1,000万美元的股份。

该公司由今天开始路演，于3月6日定价，13日在联交所挂牌上市，股份编号为“3903.HK”。中国国际金融、银河证券 和瑞信 负责是次IPO安排。

据载于联交所的招股文件显示，瀚华金控于2004年成立，前身为重庆瀚华信用担保有限公司，现时业务网络覆盖全国19个省，但源自重庆及四川的小微贷款额占比达70%。

以网点计，该公司是中国最大的信用担保公司及第二大小微贷款公司，为约2万家中小微企服务，截至2013年5月其注册资本为34.3亿元人民币。

于2012年度，瀚华金控的净手续费及利息收入为11.4亿元，利润5.2亿元，分别按年增长31%及9%；净利润率45.3%。同期的融资担保额为134亿元，中小企客户总贷款及垫款额为20.5亿元。

中国政府着手经济增长策略转型及以推动城镇化及增加个人收入以带动内需为政策方向，扶持中小企业对经济结构发展十分重要。