重温稿-《综述》中国央行称当前流动性较适度，释放暖意旨在安抚市场

* 央行称当前银行体系流动性总体较为适度

* 节后开展正回购不代表货币政策取向发生变化

* 股指涨跌更多受自身运行规律所决定

* 分析师认为表述充满暖意，旨在安抚市场

作者 张晓翀

路透北京2月26日 - 中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

分析师们普遍表示，在目前短期回购利率大幅回落的情况下，这一表述明显充满暖意。而强调回笼资金的正回购并不代表货币政策取向发生变化，也是在安抚市场紧张的心态。

新华社援引央行有关部门负责人称，2013年下半年以来，每月末全部金融机构超额备付率大体保持在2%左右，超额准备金余额也在2万亿元人民币左右。今年以来，中国贸易顺差保持高位，外汇流入大幅增加，银行体系还面临着流动性过剩的压力，近期隔夜和七天质押式回购利率持续处在2%和4%以下的低位。

“央行肯定了现在的利率水平，而且强调目前流动性总体适度，总体态度是偏暖的。”一家股份制商业银行的债券分析师称。

"从去年中到现在，大家都紧惯了。就算流动性松也战战兢兢的，生怕央行再一下把流动性抽走。"一位大型基金公司的宏观分析师称，“这下，大家都不用紧张了。”

央行称，春节后，节前投放的现金持续大量回笼，使得银行体系流动性保持在较高水平，货币市场利率较前期明显下行。在此情况下，中国央行及时开展公开市场短期正回购操作回笼流动性，充分发挥公开市场操作的预调和微调作用，缓解了银行体系流动性的过快增长。

该负责人并认为，相对期限较长的央票而言，正回购操作期限短、操作灵活，对总量影响有限。

在时隔八个月后，央行自上周起重启正回购，当周共净回笼资金1,080亿元。

**有意安抚市场**

报导还引用央行人士称，从历史情况看，央行在春节后开展正回购操作也是种惯例，有助于促进银行体系流动性供求的适度均衡，保持货币市场利率在合理水平平稳运行，这并不代表货币政策取向发生变化。

“即便我作为一个多头，我也认为当前的资金利率是有点低了。但是看了讲话稿，我有点意外，似乎央行比我的容忍底线更大一些。”国信证券固定收益分析师董德志称。

上述大型基金公司分析师也指出，这篇讲话中已经透露出了宏观调控取向有所微调的信息。

他们进一步指出，周末开始便传银行停贷房地产，人民币这周又快速贬值，股市沪综指 也迅速跌近2,000点，这些现象都令市场不安。

“我们分析，也有对股市进行安抚的成份。”上述股份制商业银行的分析人士称。

在经历了前期上行走势后，中国股市这几日连续出现震荡下行的行情。对此，新华社引述该央行负责人称，近三周以来，银行体系流动性持续宽松，“但流动性松紧并不能决定股市走势，股指涨跌更多受自身运行规律所决定。”