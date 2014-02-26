美国数据：2月21日止当周抵押贷款申请指数下降8.5%--MBA

路透纽约2月26日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请数量下降，购房和再融资申请均减少。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月21日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降8.5%至348.5。

据周二公布一份备受关注的房市调查报告，美国房价上涨势头在12月放缓，凸显房屋市场复苏正在失去动能。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年底宣布开始缩减每月850亿美元购债规模不久后，该MBA指数曾触及2000年12月以来最低。

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30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.53%，较前一周上扬3个基点，为截至1月17日当周以来最高。

MBA经季节调整后的再融资指数下降11.4%。购房贷款申请指数下降3.5%。