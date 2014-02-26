美国数据：2月21日止当周抵押贷款申请指数下降8.5%--MBA

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透纽约2月26日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请数量下降，购房和再融资申请均减少。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月21日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降8.5%至348.5。
据周二公布一份备受关注的房市调查报告，美国房价上涨势头在12月放缓，凸显房屋市场复苏正在失去动能。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年底宣布开始缩减每月850亿美元购债规模不久后，该MBA指数曾触及2000年12月以来最低。
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30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.53%，较前一周上扬3个基点，为截至1月17日当周以来最高。
MBA经季节调整后的再融资指数下降11.4%。购房贷款申请指数下降3.5%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王翔琼；审校)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。