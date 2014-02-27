《中国一季度信用债评级调整一览表》--2月27日

路透上海2月27日 - 中国信用债市场2月20日以来，没有个券发生评级实质调整，但随着多家上市公司发布2013年业绩预亏公告，多只公司债也被列入信用评级观察名单，包括11天威债,11华锐01,12西资源,12厦工债 ，以及12海翔债 等。

特别值得一提的是，11超日债 发布了股票可能暂停上市，及债券可能终止上市的风险提示公告；由于2013年预期仍将亏损，连续三年亏损的局面将使得债券在年报披露（预约披露时间为4月28日）之后面临终止上市。另外，该公司3月7日的付息日也将来临，公司的违约风险较大。

近期信用债市场因为流动性宽松和交易机构的积极参与，收益率大幅下行，不过一旦超日债发生实质违约，及随后可能出现的公司债评级下调，仍将影响市场的风险偏好，可能引发中低等级信用债的调整。

以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段一般为上周四至本周三，遇特殊情况时间段有标注。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- 2月18日 中油金鸿 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13金鸿CP001 无担保

天然气 2月13日 湘鄂情 A AA- A AA- 负面 负面 12湘鄂债 无担保

2月10日 洛阳矿业 A+pi 负面观察 稳定 13洛矿PPN001 无担保

集团 2月10日 凤凰传媒 AAA AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 13凤传媒MTN1 无担保

集团 1月28日 祁连山 A+ A 稳定 稳定

1月26日 湘电集团 AA AA A-1 A-1 负面 观望 13湘电CP001 无担保

1月26日 阳泉煤业 AA+ AApi 稳定 稳定

集团 1月26日 中化蓝天 AA- AA- 待定 稳定

集团 1月22日 广日投资 A A 正面 稳定 11广日MTN 无担保

1月21日 中航三鑫 A+ AA- A-1 A-1 稳定 负面 13中航三鑫CP001 无担保

1月20日 长信科技 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13长信科技CP001 无担保

1月20日 常州永泰 CC BBB- AA+ AA+ 稳定 稳定 11常州中小债 第三方担保

丰 （常州投资集团） 1月17日 广汉士达 B- A- AAA AAA 负面 负面 13四川SMECN1 第三方担保

炭素 (中债信用增进) 1月17日 铜仁梵净 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12梵投债 抵押担保

山投资 （土地使用权） 1月13日 四川煤炭 A A+ 稳定 负面

产业集团 1月13日 山西煤炭 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 13晋煤销债 无担保

运销集团 1月10日 义马煤业 AA+ AA+ AA+ AA+ 负面 稳定 11义煤债 无担保

1月9日 喀什城投 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12喀什建投债 抵押担保

（土地使用权） 1月8日 武汉城投 AA-pi AA 稳定 稳定 ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

1月7日，联合资信发布针对中国中铁 高层变动的关注公告，并将动态分析时间对中国中铁信用水平可能带来的影响。

本月末，30亿元人民币规模的中诚信托诚至金开1号将到期，不过由于借款人振富集团及其实质控制人因涉及民间借贷，及煤矿采矿权纠纷，其最终能否刚性兑付，尚有较大不确定性。

1月20日，媒体报导央企中冶纸业拖欠银行47亿贷款事宜仍处胶着状态。此前中冶纸业在央企整合过程中，从中国冶金科工集团无偿划转至中国诚通集团，但相关遗留债务归属问题并未明确。

2月12日，媒体报导吉林信托总规模近10亿元的“吉信·松花江（77）号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划（四期）”逾期，目前借款方山西联盛仍在重组过程中。(完)

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