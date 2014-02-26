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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 05:09 BJT

美股盘后：J C PENNEY公布业绩后股价上涨1.3%

路透2月26日 - J C PENNEY COMPANY INC 周三在美股盘后交易中上涨1.3%，此前该公司公布季度业绩。(完)
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