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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 07:10 BJT

韩国数据：1月经常帐盈余为75.3亿美元，自12月所创纪录高点下滑

路透首尔2月27日 - 韩国央行周四公布数据显示，1月经季节调整的经常帐盈余为75.3亿美元，12月修正后为盈余80.7亿美元，为历史新高。

韩国央行数据显示，商品帐盈余从12月的65.5亿美元升至74.3亿美元，但劳务帐盈余则是从14.9亿美元骤降至0.5亿美元。

1月经季节调整的出口小降1.3%至498.5亿美元；进口下滑3.5%至424.2亿美元。

1月未经季节调整的金融账户净流出21.8亿美元，12月修正后为净流出63.9亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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