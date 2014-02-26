韩国数据：1月经常帐盈余为75.3亿美元，自12月所创纪录高点下滑

路透首尔2月27日 - 韩国央行周四公布数据显示，1月经季节调整的经常帐盈余为75.3亿美元，12月修正后为盈余80.7亿美元，为历史新高。

韩国央行数据显示，商品帐盈余从12月的65.5亿美元升至74.3亿美元，但劳务帐盈余则是从14.9亿美元骤降至0.5亿美元。

1月经季节调整的出口小降1.3%至498.5亿美元；进口下滑3.5%至424.2亿美元。