韩国数据：1月经常帐盈余为75.3亿美元，自12月所创纪录高点下滑

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透首尔2月27日 - 韩国央行周四公布数据显示，1月经季节调整的经常帐盈余为75.3亿美元，12月修正后为盈余80.7亿美元，为历史新高。
韩国央行数据显示，商品帐盈余从12月的65.5亿美元升至74.3亿美元，但劳务帐盈余则是从14.9亿美元骤降至0.5亿美元。
1月经季节调整的出口小降1.3%至498.5亿美元；进口下滑3.5%至424.2亿美元。
1月未经季节调整的金融账户净流出21.8亿美元，12月修正后为净流出63.9亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。