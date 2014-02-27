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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 08:49 BJT

澳洲数据：第四季资本支出较前季下降5.2%，预估为持平

路透悉尼2月27日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲第四季民间新资本支出经季节调整后较前季下滑5.2%，路透调查预估中值为持平。

第四季经季节调整建筑资本支出较前季下滑3.5%，厂房及机械资本支出较前季下滑8.6%。

以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：

资本 第四季

建筑 26.098

设备、厂房和机械 12.192

总计 38.291

以下为当前价格计的资本支出预估：

2013/14年度：1,671亿澳元(前次预估为1,668亿澳元)

2014/15年度：1,249亿澳元

欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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