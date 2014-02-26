美国股市：基本收平，零售类股连续第二日受强劲业绩扶助上扬

道琼工业指数 上涨18.75点或0.12%，收报16,198.41点。标准普尔500指数 微升0.04点收在1,845.16。Nasdaq指数 小升4.477点或0.10%，至4,292.064点。

标普500指数周一触及盘中纪录高位1,858.71点，但未能创下收盘纪录高点。

小型股罗素2000指数 升至纪录收盘高位1,181.72。

乌克兰局势发展加剧了投资者的焦虑。俄罗斯总统普京命令15万人的野战部队高度戒备，准备在接近乌克兰的地区进行军事演习。

在企业财报方面，美国第三大零售商Target在公布业绩后跳涨7%至60.49美元，尽管该公司称营收与获利都受到信息大规模泄露的影响，而且相关成本可能损及未来获利。

家庭修缮用品零售商Lowe's上扬5.4%至50.72美元，此前该公司公布获利与营收增长，并宣布50亿美元的额外股票回购计划。

标普500零售类股指数涨1.4%。而此前家得宝 与Macy'S 昨日也公布了不错财报。

另外一个正面迹象是，美国1月新屋销售猛增至五年半高点，远超市场预估。虽然近期数据大多不及预期，不过分析师将其归因于恶劣天气而非基本面恶化。而新屋销售数据可能支持这种看法。

下跌股中，太阳能面板厂商First Solar 因公布第四季净利下滑58%而重挫9.1%，收在52.74美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所共成交69亿股，低于本月均值70亿股。

纽约证交所与Nasdaq市场涨跌股家数之比均略高于3：2。(完)