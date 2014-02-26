全球外汇市场2月27日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
2月26日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
2月27日(四)
0030 - 日本财务省公布１月能源和商品进口数据
0030 - 澳洲第四季资本支出、建筑资本支出以及工程/机械资本支出
0700 - 日本央行审议委员佐藤健裕在日本国际银行家协会讲话
-- - 金融稳定性和央行扮演的角色会议(至2月28日)
-- - 奥地利央行和财政部举办“国际货币体系”会议(至2月28日)
0700 - 德国1月进口物价
0855 - 德国2月失业率
0900 - 欧元区1月货币供应
1000 - 欧元区2月企业信心
1300 - 德国2月通胀率
1330 - 加拿大第四季经常帐
1330 - 美国1月耐久财订单
1330 - 美国一周请领失业金报告
1600 - 美国2月堪萨斯联储综合指数
1600 - 希腊财政部副部长Christos Staikouras在议会就“谅解备忘录之后的公共债务”报告发言
1830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表题为“不确定性以及向货币政策新常态的过渡”的讲话
2145 - 新西兰1月建筑许可
2313 - 日本2月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本1月家庭支出
2330 - 日本1月消费者物价指数(CPI)和核心CPI
2330 - 日本东京地区2月CPI和核心CPI
2330 - 日本1月求才求职比和失业率
2350 - 日本1月工业生产
2350 - 日本1月零售销售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 张荻)