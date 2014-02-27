《综述》乌克兰任命新部长，俄罗斯军队高度戒备

**俄罗斯疑虑**

俄罗斯一再表达对在乌克兰生活的俄罗斯公民安全的担忧，所用措辞与2008年出兵格鲁吉亚前的声明类似。

自亚努科维奇上周五下台以来，所有的目光都在普京身上。普京2008年下令出兵格鲁吉亚护持两个自行宣布独立的地区，然后承认这两个地区独立。

若在乌克兰采取军事行动，形势则要严峻得多。乌克兰拥有4,600万人口，与欧洲强国和美国关系密切。

尽管武力恫吓拉响警报，但许多分析师预计普京会对采取军事行动保持克制。

战争将导致乌克兰及欧洲的紧张，但或许只是摆样子，莫斯科军事分析师Alexander Golts表示：”理性分析表明，军事干预不会给俄罗斯带来什么好处，反倒会被国际社会所唾弃。“

**乌克兰经济**

去年11月亚努科维奇背弃欧盟，俄罗斯当时承诺将提供150亿美元援助，如今这部分援助料化为乌有，因此若新任命部长获得批准，那将为国际货币基金组织(IMF)与其展开协商避免财政崩溃铺平道路。

乌克兰濒临破产，并高度仰赖俄罗斯天然气，新政府势必得先抢救经济。基辅交易员称，乌克兰央行未干预格里夫兰市场，放任其兑美元汇率跌穿10至纪录低位。

央行总裁Stepan Kubiv表示，该央行未来几天不会支撑本币。央行国际关系部门主管Sergiy Kruglyk表示，基辅已经由一个汇率管制国家转变为灵活汇率机制的国家。

代理检察长Oleh Makhnytsky宣布，他已命令警察和情报机构提列一份亚努科维奇助手及其亲信持有的海外账户列表，搜查”数以十亿计，而非数以百万计“的盗窃资产。