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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 07:50 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月27日

* 头版头条:

--记者获悉，十八届三中全会提出的员工持股有望在两会后破题，部分地方国资系统已在紧锣密鼓地进行相关部署。

* 其他:

--相关银行负责人对吉信-松花江77号信托计划的投资人表示，联盛集团九家担保人的15亿元人民币资金2月底将到帐，届时将优先偿付已到期的集合信托计划。

--消息人士透露，民生银行 直销银行周五起对外提供服务，首期主打余额理财产品“如意宝”及储蓄产品“随心存”。

--继1月推出个人理财产品后，苏宁云商 对公理财产品将于周五18点正式上线，目前其与中国招商银行 联合定制的第一批对公理财产品正式对外开放。

--据据国家电影专资办统计，截止周三，2月份中国电影单月票房已超过30亿元，预计最终单月票房将落在32亿元左右，这是中国电影史上首个票房逾30亿元的月份，几乎相当于2007年全年的票房数。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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