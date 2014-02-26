《中国报摘》--中国证券报2月27日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 头版头条:
--记者获悉，十八届三中全会提出的员工持股有望在两会后破题，部分地方国资系统已在紧锣密鼓地进行相关部署。
* 其他:
--相关银行负责人对吉信-松花江77号信托计划的投资人表示，联盛集团九家担保人的15亿元人民币资金2月底将到帐，届时将优先偿付已到期的集合信托计划。
--消息人士透露，民生银行 直销银行周五起对外提供服务，首期主打余额理财产品“如意宝”及储蓄产品“随心存”。
--继1月推出个人理财产品后，苏宁云商 对公理财产品将于周五18点正式上线，目前其与中国招商银行 联合定制的第一批对公理财产品正式对外开放。
--据据国家电影专资办统计，截止周三，2月份中国电影单月票房已超过30亿元，预计最终单月票房将落在32亿元左右，这是中国电影史上首个票房逾30亿元的月份，几乎相当于2007年全年的票房数。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦；审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。