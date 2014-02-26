《中国报摘》--中国证券报2月27日

* 头版头条:

--记者获悉，十八届三中全会提出的员工持股有望在两会后破题，部分地方国资系统已在紧锣密鼓地进行相关部署。

* 其他:

--相关银行负责人对吉信-松花江77号信托计划的投资人表示，联盛集团九家担保人的15亿元人民币资金2月底将到帐，届时将优先偿付已到期的集合信托计划。

--消息人士透露，民生银行 直销银行周五起对外提供服务，首期主打余额理财产品“如意宝”及储蓄产品“随心存”。

--继1月推出个人理财产品后，苏宁云商 对公理财产品将于周五18点正式上线，目前其与中国招商银行 联合定制的第一批对公理财产品正式对外开放。