《焦点》美国检察官向Mt. Gox及其他比特币企业发出传票--消息

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
网上流传的一份文档据称是Mt. Gox的危机计划。该文档称，超过74.4万个比特币“因交易可塑性相关盗窃行为而失踪”，Mt. Gox的债务是1.74亿美元，资产是3,275万美元。无法证实这份文档的真实性。
如果上述说法准确无误，则意味着开采出来的1,240万个比特币中大约有6%将被视为失踪。
根据比特币软件的一位核心开发人员Gregory Maxwell，开发者正致力于修复比特币软件的漏洞，以防范受网络攻击，不过许多大型服务提供商已经完成此类调整。
他表示，软件协议具有一定可塑性是有必要的，例如，在多人可以投钱的交易中，只有资金达到足够数额时交易才会生效。
“这些修复都不算特别复杂，但因为该软件的正确性至关重要，所以我们使用了保守的发布进程，避免急于求成，”Maxwell说，其并称最近的大部分软件修正工作由四个人完成。
**交易平台Bitstamp**
根据Bitcoincharts的数据，由于Mt. Gox的关闭，Bitstamp在过去两天的成交量最大，有超过16.5万美元交易。
Bitstamp本月稍早曾暂时停止客户提取资金，称原因是“结果不一致”，并将其归咎于阻断服务攻击。
Bitstamp上的比特币最新价格为588美元，日内上涨约7%。
Robocoin的执行长Jordan Kelley说，“目前是绝佳的买入机会。我认为一段时间内比特币价格不会再度这么低。”Robocoin在去年秋季于加拿大温哥华推出全球首个比特币自动取款机。
Kelley称，在这次美国监管调查中，Robocoin尚未接受传唤。根据发言人，位于纽约的比特币交易平台Coinsetter也未接到传票。
Bitstamp未对置评请求做出回复。(完)
(编译 王兴亚/朱晓军；审校 张涛)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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