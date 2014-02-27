《焦点》美国检察官向Mt. Gox及其他比特币企业发出传票--消息

网上流传的一份文档据称是Mt. Gox的危机计划。该文档称，超过74.4万个比特币“因交易可塑性相关盗窃行为而失踪”，Mt. Gox的债务是1.74亿美元，资产是3,275万美元。无法证实这份文档的真实性。

如果上述说法准确无误，则意味着开采出来的1,240万个比特币中大约有6%将被视为失踪。

根据比特币软件的一位核心开发人员Gregory Maxwell，开发者正致力于修复比特币软件的漏洞，以防范受网络攻击，不过许多大型服务提供商已经完成此类调整。

他表示，软件协议具有一定可塑性是有必要的，例如，在多人可以投钱的交易中，只有资金达到足够数额时交易才会生效。

“这些修复都不算特别复杂，但因为该软件的正确性至关重要，所以我们使用了保守的发布进程，避免急于求成，”Maxwell说，其并称最近的大部分软件修正工作由四个人完成。

**交易平台Bitstamp**

根据Bitcoincharts的数据，由于Mt. Gox的关闭，Bitstamp在过去两天的成交量最大，有超过16.5万美元交易。

Bitstamp本月稍早曾暂时停止客户提取资金，称原因是“结果不一致”，并将其归咎于阻断服务攻击。

Bitstamp上的比特币最新价格为588美元，日内上涨约7%。

Robocoin的执行长Jordan Kelley说，“目前是绝佳的买入机会。我认为一段时间内比特币价格不会再度这么低。”Robocoin在去年秋季于加拿大温哥华推出全球首个比特币自动取款机。

Kelley称，在这次美国监管调查中，Robocoin尚未接受传唤。根据发言人，位于纽约的比特币交易平台Coinsetter也未接到传票。

Bitstamp未对置评请求做出回复。(完)