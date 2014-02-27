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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:12 BJT

金砖国家：2月26日股汇市收盘纵览

路透2月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月26日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.72点至956.26点。

中国股市：沪综指收升结束四连跌，石化能源等权重股获拉抬

中国汇市：人民币微涨中止连六日贬值行情，汇率企稳迹象显现

香港股市：反弹并收高，受助于中石化和澳门博彩类股上涨

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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 跌0.72%至2,901.11点，巴西股市Bovespa指数 跌0.25%报46,599.21点。

拉美汇市：巴西雷亚尔结束五日连升，交易商称正常回调

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南非股市：展开反弹，因兰特下滑提振石化企业Sasol 和矿产企业Assore 等资源类股上涨。保险公司Santam 上涨，因其获利意外增加。指标Top-40绩优股指数 升0.22%，报42,535.95点。综合指数 涨0.13%，报47,017.19点。

南非汇市：南非预算案发布后兰特兑美元下滑，新兴市场货币承压

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印度股市：连涨第四天，并创逾一个月收盘高位，因外资大举买盘推动ITC等蓝筹股上扬，不过预期衍生品到期会带来波动。指标BSE指数 收升0.65%或134.52点至20,986.99点；NSE指数 上扬0.62%或38.75点，收报6,238.80点。

印度汇市：印度卢比结束连续三天的涨势，尽管国内股市上涨，但月底进口商美元需求打压卢比，尤其是油企。卢比兑美元 收在61.98/99， 周二收盘报61.9350/9450。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,286.070点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌9.34点或1.32%，至700.67点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.88%至36.0195卢布；卢布兑欧元 跌0.37%至49.2600卢布。(完) (整理 李爽 审校 张荻)
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