金砖国家：2月26日股汇市收盘纵览

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透2月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月26日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.72点至956.26点。
中国股市：沪综指收升结束四连跌，石化能源等权重股获拉抬
中国汇市：人民币微涨中止连六日贬值行情，汇率企稳迹象显现
香港股市：反弹并收高，受助于中石化和澳门博彩类股上涨
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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 跌0.72%至2,901.11点，巴西股市Bovespa指数 跌0.25%报46,599.21点。
拉美汇市：巴西雷亚尔结束五日连升，交易商称正常回调
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南非股市：展开反弹，因兰特下滑提振石化企业Sasol 和矿产企业Assore 等资源类股上涨。保险公司Santam 上涨，因其获利意外增加。指标Top-40绩优股指数 升0.22%，报42,535.95点。综合指数 涨0.13%，报47,017.19点。
南非汇市：南非预算案发布后兰特兑美元下滑，新兴市场货币承压
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印度股市：连涨第四天，并创逾一个月收盘高位，因外资大举买盘推动ITC等蓝筹股上扬，不过预期衍生品到期会带来波动。指标BSE指数 收升0.65%或134.52点至20,986.99点；NSE指数 上扬0.62%或38.75点，收报6,238.80点。
印度汇市：印度卢比结束连续三天的涨势，尽管国内股市上涨，但月底进口商美元需求打压卢比，尤其是油企。卢比兑美元 收在61.98/99， 周二收盘报61.9350/9450。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,286.070点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌9.34点或1.32%，至700.67点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.88%至36.0195卢布；卢布兑欧元 跌0.37%至49.2600卢布。(完) (整理 李爽 审校 张荻)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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