《美债周四展望》公债价格上涨，五年期公债标售需求强劲

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 强劲的五年期公债标售后，公债价格扩大升势

* 对乌克兰的担忧带动对公债的避险买盘

* 美联储买入12.5亿美元2038-2043年到期公债

* 美国财政部周四将标售290亿美元七年期公债

路透纽约2月26日 - 美国公债价格周三在五年期公债标售获得强劲需求后加速上涨，受助于俄罗斯在乌克兰边境附近战备演习带动避险需求。

美国标售350亿美元五年期公债需求强劲，得标利率较标售前二级市场收益率跌约1个基点，报1.53%。

对乌克兰局势不稳的担忧盖过了优于预期的美国新屋销售数据的影响。美国商务部周三公布，1月新屋销售年率为46.8万户，为2008年7月来最高，预估为40万户。

该数据令分析师意外，因上周公布的房屋开工数据因严寒天气下降幅度为近三年最大。

“尽管新屋销售报告强于预期，通常会造成对美债的一些抛盘，但今日对公债仍出现一定买盘，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

10年期公债 升9/32，收益率报2.667%，30年期公债 价格升18/32，收益率报3.630%，周二收报3.661%。

指标10年期公债收益率已经困在2.65-2.78%的区间内两周了，交易商预计如果没有关于美国经济体质的新信息，该收益率不太可能突破该区间。

美联储周三买入12.5亿美元2038-2043年到期公债。

美国财政部周四将发售290亿美元七年期公债，为本周附息公债标售的最后一批。(完)

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