EIA库存周报：美国汽油库存降幅远超预期，原油库存小幅增加

路透纽约2月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周汽油库存降幅远远超乎预期，因天气回暖导致更多人开车上路；同时原油库存仅小幅增加。

汽油库存在2月21日止的当周减少280万桶，接近路透调查分析师预估减少100万桶的三倍。

原油库存增加6.8万桶，分析师预估为增加120万桶，这支持了美国原油期货。在墨西哥湾沿岸的进口小幅减少，因多雾天气推迟了装运。

美国指标原油期货 在该数据公布后上涨逾1美元，之后稍稍缩减升幅。

炼厂产能利用率上升1.2个百分点至88%，但汽油产量减少8.3万桶。

汽油日需求增加50万桶，暗示上周天气回暖下需求扩大，加上产量略减，或许因此使得库存下滑。

数据并显示，馏分油增加33.8万桶至1.131亿桶，分析师预估为减少120万桶。

库欣原油库存减少110万桶。此外，墨西湾沿岸原油库存增加150万桶，引发分析师担心，库欣供应过剩让美国原油期货承压三年的情况，只是换到墨西哥湾沿岸地区了。

TransCanada 每日输送能力70万桶的墨西哥湾Keystone管线开始输油，1月底的初期输油量为每日30万桶。

“Keystone管线的影响全部显现，”Again Capital合伙人John Kilduff表示。“库欣原油已连续第三周大幅下滑，这显然会支持油价。

布兰特原油较美国原油的升水CL-LCO1=R早上盘初缩减至6.72美元，之后扩大至约7.20美元。在EIA数据出炉后，该升水逐步缩窄，1648GMT时报7.06美元。

原油进口减少38.7万桶至每日697万桶。休士顿船舶航道浓雾弥漫，本周数个进口船运受到耽搁。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻