电信产业：今年全球智能手机出货增长率将大幅下降--IDC

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透旧金山2月26日 - 根据市场研究机构国际数据公司(IDC)数据，今年全球智能手机出货增幅将大幅下降，成长放缓趋势将延续至2018年，手机平均售价大幅下滑，因需求转至中国和其他发展中国家。
IDC周三在报告中称，2014年出货增长率料为19.3%，2018年增幅将跌至6.2%。而2013年为大幅增长39.2%，当年智能手机出货量首次突破10亿支。
这一预估巩固了华尔街对智能手机蓬勃发展将告终的忧虑，至少是在美国和其他发达国家是如此，这些地区的消费者更青睐昂贵的高端手机。苹果 2007年推出的iPhone首先掀起了智能手机的爆炸式发展。
IDC称，未来几年北美和欧洲智能手机出货增长率料将萎缩至个位数，日本出货甚至可能出现略微减速。
智能手机制造商越来越关注中国，这里的许多消费者正从基本功能手机升级换代至价格不到300美元的智能手机。
IDC分析师Ryan Reith在报告中称，“新的增长市场带来不同的规则，而在推动整体市场成长的地区中，高价产品将不是主要因素。”
IDC称，去年智能手机平均售价为335美元，远低于iPhone 5S或三星Galaxy S4，2018年智能手机平均售价将跌至260美元。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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