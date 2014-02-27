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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:07 BJT

《香港报摘》--经济日报2月27日

* 要闻版头条：

--港府盈余大缩水至120亿港元，财政预算案一次性纾困措施大减四成，中产虽仍受惠退税上限1万港元，但个人免税额却连续第三年不获调升。立法会多个政党都批评，预算案对中产的支援不足。

* 其他：

--新世界发展 上半年度核心盈利按年仅升2.6%，惟本港物业应占合同销售额已达超过136亿港元，高于全年100亿港元的目标。有分析员引述新世界指，由于楼市不明朗因素多，暂无意上调销售目标。

--碧桂园斥 以7,300万澳元购得悉尼西北一幅土地，面积1.8万平方米，均价每平方米约2.8万港元，拟建815套公寓及商舖配套。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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