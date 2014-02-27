《香港报摘》--经济日报2月27日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
* 要闻版头条：
--港府盈余大缩水至120亿港元，财政预算案一次性纾困措施大减四成，中产虽仍受惠退税上限1万港元，但个人免税额却连续第三年不获调升。立法会多个政党都批评，预算案对中产的支援不足。
* 其他：
--新世界发展 上半年度核心盈利按年仅升2.6%，惟本港物业应占合同销售额已达超过136亿港元，高于全年100亿港元的目标。有分析员引述新世界指，由于楼市不明朗因素多，暂无意上调销售目标。
--碧桂园斥 以7,300万澳元购得悉尼西北一幅土地，面积1.8万平方米，均价每平方米约2.8万港元，拟建815套公寓及商舖配套。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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