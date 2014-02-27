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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:16 BJT

《香港报摘》--信报2月27日

* 要闻版头条：

--财政司司长曾俊华预警，若三大政策范畴开支增长水平维持不变，七年后香港将出现结构性赤字。为顾及下一代，政府须从控制开支增长、保障收入、未雨绸缪这三方面入手，并研究成立“未来基金”。

* 其他：

--内地房地产发展商阳光100（新股编号2608）今天起开始招股，对于市场担心内银暂停贷款将影响内房的招股反应，该公司总常务副总裁范小冲重申，内地银行并没有停贷。

--香港电讯 宣布每单位末期分派为0.2421港元，全年共派0.4521港元，以昨天收市价7.87港元计算，股息率为5.74厘。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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