《香港报摘》--信报2月27日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
* 要闻版头条：
--财政司司长曾俊华预警，若三大政策范畴开支增长水平维持不变，七年后香港将出现结构性赤字。为顾及下一代，政府须从控制开支增长、保障收入、未雨绸缪这三方面入手，并研究成立“未来基金”。
* 其他：
--内地房地产发展商阳光100（新股编号2608）今天起开始招股，对于市场担心内银暂停贷款将影响内房的招股反应，该公司总常务副总裁范小冲重申，内地银行并没有停贷。
--香港电讯 宣布每单位末期分派为0.2421港元，全年共派0.4521港元，以昨天收市价7.87港元计算，股息率为5.74厘。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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