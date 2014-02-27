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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:13 BJT

澳洲热股：澳洲航空公布半年度亏损后股价大跌7%

路透悉尼2月27日 - 澳洲航空(Qantas Airways) 在周四盘中大跌7%，此前该公司公布民营化以来的第二个半年度亏损，并称该公司将裁撤5,000个职位，因其在国内及国际航线面临严峻竞争。

该股最新报1.18澳元，大跌7.1%，周三收报1.27澳元。(完)
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