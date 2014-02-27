《新兴市场重要经济事件预告》--2月27日-3月6日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月27日(四)
伦敦--拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics在伦敦政经学院参加拉脱维亚使用欧元的讨论会。(1830)
维也纳--奥地利央行和财政部主办主题为“国际货币体系”的会议(至2月28日)。发言人包括奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
法兰克福--金融稳定性和央行职能研讨会(至2月28日)。发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。
仰光--东盟与中日韩(ASEAN+3)金融和央行工作小组会议(至2月28日)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
布拉格--捷克央行管理委员会会议，未安排讨论货币政策议题。
2月28日(五)
波哥大--哥伦比亚央行举行货币政策会议，投票决定是否开始升息(0600)。
卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定(1000)。
3月3日(一)
毕尔巴鄂--西班牙全球论坛2014：从稳定到增长。发言者包括：毕尔巴鄂市长Inaki Azcuna、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、以及西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)。
3月4日(二)
麦纳麦--欧洲货币-海湾合作委员会(GCC)金融论坛(至3月5日)。巴林央行总裁H.E. Rasheed Mohammed Al Maraj发表主题发言。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
华沙--波兰央行货币政策委员会举行会议。(至3月5日)
3月5日(三)
新德里--印度财长齐丹巴南与公有银行业主管会面，检视银行恶化资产规模、信贷增长和财务状况。
圣地亚哥--智利银行将公布2月议息会议记录(1130)。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策会议(至3月6日)
3月6日(四)
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在福林2014大会就“经济政策的陷阱与机遇”讲话。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选