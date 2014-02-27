版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:15 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月27日

(重发以修正格式)
    路透香港2月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.7605港元 )
    
    美国股市周三基本收平，道琼工业指数 上涨18.75点或0.12%，收报16,198.41点；在美
国联邦储备理事会(美联储/FED)主席赴参议院作证前，投资者对大举押注有所迟疑。不过零售商类
股连续第二日受良好业绩扶助上扬。 
    
 公司名称           ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       160.870    0.95      22008            12.484      -0.44
 中国铝业                       9.020   -0.55      15470             2.800       0.36
 中国移动                      47.380    0.64     228824            73.538       0.33
 中国人寿                      43.160    0.63      27494            22.330      -0.76
 中石油                       102.640    1.24      22390             7.965      -0.43
 中石化                        84.860    3.39      50918             6.586      -0.82
 汇丰控股                      52.290   -0.19    1531026            81.159       0.01
 中电信                        43.670    0.58      13044             3.389      -0.32
 中国联通                      12.990    1.72     110094            10.081      -0.97
 兖州煤业                       7.200   -1.77      75701             5.588      -0.40
 华能国际                      35.150    0.00       4962             6.820      -1.02
 南方航空                      17.150   -1.61       8121             2.662       0.07
 东方航空                      17.660    0.51       2635             2.741      -0.33
 中芯国际                       4.160    3.23      20227             0.646      -2.17
 (完)

 (整理　梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐