重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月27日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
(重发以修正格式) 路透香港2月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7605港元 ) 美国股市周三基本收平，道琼工业指数 上涨18.75点或0.12%，收报16,198.41点；在美 国联邦储备理事会(美联储/FED)主席赴参议院作证前，投资者对大举押注有所迟疑。不过零售商类 股连续第二日受良好业绩扶助上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.870 0.95 22008 12.484 -0.44 中国铝业 9.020 -0.55 15470 2.800 0.36 中国移动 47.380 0.64 228824 73.538 0.33 中国人寿 43.160 0.63 27494 22.330 -0.76 中石油 102.640 1.24 22390 7.965 -0.43 中石化 84.860 3.39 50918 6.586 -0.82 汇丰控股 52.290 -0.19 1531026 81.159 0.01 中电信 43.670 0.58 13044 3.389 -0.32 中国联通 12.990 1.72 110094 10.081 -0.97 兖州煤业 7.200 -1.77 75701 5.588 -0.40 华能国际 35.150 0.00 4962 6.820 -1.02 南方航空 17.150 -1.61 8121 2.662 0.07 东方航空 17.660 0.51 2635 2.741 -0.33 中芯国际 4.160 3.23 20227 0.646 -2.17 (完) (整理 梁慧仪)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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